È notizia di mercoledì che la HBO ha ordinato una nuova serie tv ambientata nel mondo di Game of Thrones: si tratta dell’adattamento della raccolta di racconti Il cavaliere dei sette regni. La serie sarà un prequel del Trono di Spade ambientato 90 anni prima dei fatti della serie principale, e si intitolerà A Knight of the Seven Knigdoms: The Hedge Knight.

George R.R. Martin, autore dei romanzi e produttore della serie, ha offerto qualche dettaglio sul nuovo progetto in un nuovo post sul suo blog.

“Dunk & Egg arriverà su HBO,” ha spiegato lo scrittore. “Non so ancora se il titolo finale sia quello che hanno annunciato, ma sicuramente non si chiamerà Dunk & Egg o qualcosa di simile. Li amo, e adoro parlare dei racconti come ‘Le storie di Dunk & Egg’, ma ci sono milioni di persone che non li conoscono e serve che il titolo della serie sia più intrigante. Sembrerebbe una sitcom. Lavegner & Shirley. Abbott & Costello. Beavis & Butthead. Quindi no, ci serve Cavaliere nel titolo.”

Martin non può dire molto sulla serie, se non confermare che:

HBO non ha ordinato solo il pilot, ma un’intera stagione “verosimilmente da sei episodi”, anche se questo dettaglio verrà deciso più avanti.

La prima stagione sarà l’adattamento del primo racconto, Il cavaliere errante.

La sceneggiatura del primo episodio è già scritta, “ed è pazzesca”. È scritta da Ira Parker, che faceva parte dello staff di sceneggiatori di Ryan Condal in House of the Dragon e ha scritto il quarto episodio della prima stagione.

Nessuna data è stata ancora decisa né per l’inizio delle riprese né per l’uscita, ma la scrittura è in fase avanzata. L’obiettivo è produrre adattamenti fedeli dei racconti.

Si punta a portare sullo schermo anche La spada giurata e Il cavaliere misterioso, gli altri due racconti della raccolta, “ma ci vorranno un po’ di anni e la prima stagione dovrà avere successo”.

Martin rivela di avere in cantiere altri racconti: The Village Hero e la storia di Grande inverno, uno sulle donne luppo, e un’avventura a Dorne e altri ancora. Ma prima deve finire The Winds of Winter, e poi scrivere A Dream of Spring oppure il volume due di Fuoco e Sangue…

Martin propose alla HBO due spin-off di Game of Thrones nel 2016: House of the Dragon e Dunk & Egg. Ci sono voluti sette anni di sviluppo: “Lo sviluppo prende tantissimo tempo”.

Lo scrittore infine sottolinea che è ancora in sviluppo una serie su Nymeria, e una sul Serpente dei Mari, oltre ad altri progetti live action e animati, ma non sa quale otterrà il via libera e quanto tempo ci vorrà.

Per il momento, concentriamoci su Il cavaliere dei sette regni e sulla seconda stagione di House of the Dragon, le cui riprese sono appena iniziate.