Dalla giornata di ieri, 28 settembre, i fan di Game of Thrones potranno acquistare la collezione di gioielli Pandora ispirata alla popolare serie tv.

Anelli, orecchini e charms ritraggono così draghi, i personaggi e gli oggetti iconici dello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin.

L’anello, la collana e gli orecchini drago sono in argento e impreziositi da cristalli rossi, mentre il charm del trono di spade ha un cristallo verde. Nella collezione c’è poi l’anello a forma di corona in lega metallica placcata oro e con il simbolo della famiglia Targaryen.

Tra i charm ci sono poi il metalupo Spettro, quello ispirato a Ghiaccio e Fuoco realizzato in vetro di Murano e con due draghi ai lati, Daenerys, l’Astrolabio Girevole, e Fuoco di Drago con un opale rosso creato in laboratorio.

Il bracciale propone invece una chiusura con lo stemma della Casa dei Targaryen e quello dei Stark.

Potete trovare tutti i dettagli sulla collezione, che ha un costo che spazia da 49 a 169€, sul sito ufficiale.

Che ne pensate? Comprerete la collezione Pandora ispirata a Game of Thrones?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Pandora