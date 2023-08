George R.R. Martin ha svelato che L’assedio (Blackwater) è l’episodio preferito tra quelli che ha scritto per la serie Game of Thrones.

Lo scrittore, sul suo sito internet, ha spiegato:

Non ho mai sostenuto che sia perfetto… Ma le brave persone di Vanity Fair vogliono dirlo, quindi chi sono io per discutere?

George ha aggiunto:

Ovviamente non stanno realmente dicendo che sono perfetto. Stanno parlando di L’assedio, uno degli episodi che ho scritto per Game of Thrones – Il Trono di Spade. (Ne ho scritti quattro. E sì, L’assedio è il mio preferito tra quelli, anche se ho pensato che anche Il leone e la rosa sia uscito davvero bene e ho un debole per quello).