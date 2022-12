George R.R. Martin ha parlato del futuro della saga televisiva di Game of Thrones, con attualmente vari spinoff in fase di sviluppo, sostenendo che i cambiamenti in atto a HBO Max avranno un impatto sui progetti.

Lo scrittore, in un nuovo post pubblicato sul proprio blog, è tornato a parlare dell’eventuale produzione di ulteriori spinoff dopo il successo ottenuto da House of the Dragon.

Martin ha infatti scritto:

Alcuni stanno procedendo più velocemente rispetto agli altri, come accade sempre con lo sviluppo. Nessuno ha ancora avuto il via libera, anche se stiamo sperando… Forse presto.

George ha quindi aggiunto che alcuni progetti sono stati messi da parte, ma non del tutto abbandonati. Il creatore della saga ha infine sottolineato:

Tutti i cambiamenti a HBO Max hanno avuto, certamente, un impatto.

Dopo la fusione di Warner Bros e Discovery, la piattaforma di streaming sta modificando il proprio catalogo e valutando con attenzione i progetti da produrre.

George ha successivamente confermato che sarà coinvolto come co-screatore e produttore esecutivo della seconda stagione di House of The Dragon, mentre la serie Wild Cards è ancora in fase di sviluppo per Peacock.

Che ne pensate del futuro della saga di Game of Thrones e dei potenziali spinoff? Quali serie vorreste venissero realizzate?

Potete rimanere aggiornati sulla saga grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline