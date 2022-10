La prima stagione di House of the Dragon si è conclusa da pochi giorni e, nell’attesa dell’inizio delle riprese dei prossimi episodi, Casey Bloys di HBO ha confermato che potrebbero arrivare nuovi spinoff di Game of Thrones.

Il responsabile della tv via cavo, intervistato da Vulture, ha infatti spiegato i progetti legati all’universo creato da George R.R. Martin:

Penso che probabilmente la prossima cosa sarà la stagione due.

Bloys ha spiegato che non ha intenzione di rivelare dettagli riguardanti gli altri possibili show:

Cerco di non commentare troppo sullo sviluppo, quindi non c’è molto da dire tranne che quando troveremo la storia che rende felice George e rende felice noi, allora procederemo.

Il responsabile di HBO ha però ammesso che sarebbe bello avere in onda sugli schermi un nuovo capitolo della saga di Game of Thrones ogni anno:

Vedremo cosa accadrà. Sarebbe bello. Lo sarebbe davvero.

Uno dei progetti in fase di sviluppo è Snow, ideato proprio da Kit Harington per poter tornare a interpretare la parte di Jon Snow, tuttavia per ora HBO non ha ancora annunciato se ci sono stati degli sviluppi o se la serie è ancora nelle prime fasi di ideazione.

Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

