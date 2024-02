Dopo alcuni ritardi causati dagli scioperi avvenuti a Hollywood nel 2023, le riprese di The Hedge Knight, nuovo spinoff di Game of Thrones, sembrano finalmente destinate a iniziare.

Il sito Production List ha infatti indicato il 3 giugno come data prevista per il via al lavoro sul set, che si svolgerà a Belfast, in Irlanda del Nord.

La pagina riporta inoltre una breve sinossi in cui si spiega:

Prima di Game of Thrones, Ser Duncan l’Alto, un cavaliere coraggioso ma senza esperienza, e il suo piccolo scudiero, Egg, hanno vagato per Westeros durante l’era dei Targaryen. Le loro avventure propongono destini grandiosi, nemici formidabili, e fughe audaci in un periodo in cui c’erano ancora i draghi e i Targaryen governavano.

La serie sarà un progetto ispirato ai racconti di Dunk ed Egg, in cui si seguono le avventure di Ser Duncan e Aegon V Targaryen, ambientate 90 anni prima degli eventi narrati in Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Alcuni mesi fa erano emerse online le prime indiscrezioni riguardante il casting, tuttavia non sono ancora stati svelati i nomi degli interpreti delle puntate.

Che ne pensate? Sperate che le riprese dello spinoff di Game of Thrones intitolato The Hedge Knight inizino presto?

