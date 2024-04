In onda su Sky Cinema

Il Trono di Spade - Game of Thrones

Lo sceneggiatore Mattson Tomlin è al lavoro sul possibile spinoff di Game of Thrones intitolato Aegon’s Conquest, di cui ha diffuso un piccolo aggiornamento.

Il progetto prequel, di cui HBO ha confermato lo sviluppo, racconterà la storia del membro della famiglia Targaryen, seguendone la conquista di Westeros.

Lo sceneggiatore ha quindi condiviso su X una foto che conferma come sia impegnato nella stesura dello script in queste settimane: su un tavolo sono infatti presenti un laptop, un quaderno, una copia di Fire and Blood scritto da George R.R. Martin, e una tazza.

Re Aegon Targaryen, ovvero Aegon il Conquistatore, è stato il primo re del Continente Occidentale, fondatore della dinastia dei Targaryen. Aegon ha conquistato i sette Regni con i suoi draghi Balerion, Vhagar e Meraxes. Il sovrano era inoltre sposato con le sorelle Visenya e Rhaenys Targaryen.

Aegon aveva unificato sei dei sette Regni in pochi anni e solo Dorne era riuscita a resistere ai suoi attacchi.

Tomlin si è occupato della sceneggiatura di The Batman 2 e ha firmato gli script della serie animata di Terminator.

Che ne pensate del piccolo aggiornamento sulla serie prequel di Game of Thrones Aegon’s Conquest?

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: X/Twitter