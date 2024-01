Abbiamo già riportato quello che Kit Harington, l’interprete di Jon Snow nell’acclamata serie Tv HBO Game of Thrones ha detto in merito all’impatto che gli impegni professionali per la produzione e la fama conseguita hanno avuto sulla sua salute mentale (ECCO I DETTAGLI).

Sempre nel corso del suo intervento al podcast The Hidden 20%, Kit Harington ha anche spiegato che il fatto di essere collegato a uno dei momenti di Game of Thrones che hanno creato più ansia e aspettative nel fandom (considerato che il destino del personaggio era rimasto in bilico anche nella saga letteraria che George R. R. Martin deve ancora terminare), ovvero la morte e risurrezione di Jon Snow, lo ha gettato in quello che definisce, senza tanti giri di parole, come il periodo più nero della sua vita:

Il mio periodo più nero è stato quando sembrava che la serie stesse diventando così tanto focalizzata su Jon nel momento in cui è morto e poi è tornato in vita. Non mi piaceva che l’attenzione dell’intera produzione si concentrasse su Jon. Quando diventi il cliffhanger di una serie TV che si trova, probabilmente, al culmine del suo potere e della sua notorietà, l’attenzione su di te è spaventosa.

