David Benioff e Dan Weiss, i creatori della serie Game of Thrones, non hanno intenzione di ritornare nel mondo creato da George R.R. Martin, ma non escludono del tutto la possibilità di essere coinvolti nello spinoff dedicato a Jon Snow.

I due sceneggiatori e produttori, intervistati da The Hollywood Reporter, hanno escluso un’attuale ritorno tra le fila della HBO. Benioff ha sottolineato:

Andare avanti e lasciarci Westeros alle spalle è davvero importante.

David ha però ammesso che se passasse qualche anno e avessero concluso il lavoro su Il problema dei 3 corpi, ricevere una chiamata della HBO con la richiesta di occuparsi dello spinoff potrebbe ottenere una risposta positiva.

Weiss ha aggiunto:

Sarebbe così grandioso. Niente ci renderebbe più felici rispetto al lavorare con le ‘nostre persone’ legate a quello show. Ma ci sono molti altri modi per farlo accadere, che sono nuovi ed entusiasmanti per tutte le persone coinvolte. Inoltre, a meno che Kit Harington non stia facendo molto esercizio fisico, si tratta di un mantello davvero pesante per essere indossato mentre si va in giro quando si ha 40 anni, pesa tipo 27 chili.

I due co-showrunner di Game of Thrones hanno inoltre sottolineato che una serie sequel potrebbe essere più interessante se si lasciasse trascorrere abbastanza tempo dopo la messa in onda di quella originale. Weiss:

Forse quando avremo 80 anni, e Kit sta per ritirarsi dal mondo dello spettacolo, potrebbe indossare di nuovo quel mantello con una barba veramente grigia.

Dan e David hanno comunque ammesso che trascorrere il tempo sul set di Game of Thrones, nonostante le condizioni meteo difficili e le lunghe sequenze girate di notte, manca a entrambi davvero molto.

Per ora lo spinoff dedicato a Jon Snow è ancora in fase di sviluppo ed è uno dei tanti progetti legati alle opere di George R.R. Martin che potrebbe ottenere il via libera alla produzione.

Che ne pensate? Vorreste che Benioff e Weiss venissero coinvolti nello spinoff di Game of Thrones dedicato a Jon Snow?

