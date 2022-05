ha proposto molte scene violente e drammatiche eha ammesso che probabilmente si renderà conto dellein futuro.

L’interprete di Sansa, intervistata da Jessica Chastain per The Cut, ha dichiarato:

È così strano. Mi risulta piuttosto semplice entrare e uscire dal personaggio. L’hai visto sul set di X-Men, tra un ciak e l’altro, cantavamo e ballavamo insieme. Aiuta avere intorno delle persone disposte a farlo. Ed è qualcosa legato all’esperienza di crescere in uno show come Game of Thrones, con situazioni così pesanti, ho semplicemente sviluppato un meccanismo di sopravvivenza divertendomi al massimo durante le pause, in modo da non rimanere traumatizzata.