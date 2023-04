La scorsa estate abbiamo visto HBO Max e Amazon Prime Video sfidarsi con due serie chiave del catalogo di entrambi i servizi streaming, House of the Dragon e Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere. Quest’ultima ha ottenuto ascolti piuttosto elevati, ma House of the Dragon ha fatto numeri da capogiro per HBO Max. Warner Bros. Discovery ha recentemente annunciato il rebranding della piattaforma con il nome sintetico di Max. Da allora, ha pubblicato annunci per promuovere ciò che sarà presente sulla piattaforma streaming, e uno di questi si dà il caso che utilizzi Game of Thrones per citare Il Signore degli Anelli. Sebbene molti su Twitter abbiano visto questa pubblicità come un modo per prendere in giro Gli Anelli del Potere, in realtà andrebbe ricordato che Warner Bros Discovery ha recentemente rinnovato l’accordo di licenza per realizzare nuovi film della saga de Il Signore degli Anelli e che la tagline “One ring to rule them all” ci ricollega proprio alla trilogia di Peter Jackson. Nella pubblicità, vediamo un’immagine di Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) con la didascalia “the one to watch when you want to rule them all” che in italiano tradurremo con “quella da guardare quando vuoi domarli tutti”, che è un gioco di parole con l’iconica frase “Un anello per domarli tutti” di J.R.R Tolkien da Il Signore degli Anelli.

Inoltre, l’astuzia di questa pubblicità sta nel fatto che la madre dei draghi Daenerys, ovviamente, voleva davvero dominare tutti, quindi è una frase che ha totalmente senso con il contesto. Nonostante questo, alcuni fan continuano a pensare che Max abbia trollato Gli Anelli del Potere, vero rivale dello scorso autunno di House of the Dragon, spin-off di Game of Thrones.

Amazon e Max non hanno rilasciato commenti a The Hollywood Reporter.

E voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

