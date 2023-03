Gattaca, il film con star Ethan Hawke e Uma Thurman uscito nelle sale nel 1997, diventerà una serie tv sviluppata da Howard Gordon e Alex Gansa.

Il progetto, targato Sony Pictures Television, sarà scritto dai due co-creatori di Homeland insieme a Craig Borten.

La serie sarà ambientata una generazione dopo quanto mostrato nel film, con la scienza e l’umanità che si sono evoluti in modo tale da poter controllare la propria evoluzione. I genitori possono decidere a livello genetico il futuro dei loro figli ancora prima della nascita, dando così vita a nuove classi sociali, non più determinati dalla posizione raggiunta o dal colore della propria pelle.

Le aziende, inoltre, scelgono i propri dipendenti in base al loro corredo genetico, costringendo ad esempio un uomo che soffre di un disturbo cardiaco a provare ad assumere l’identità di un ex atleta con i geni perfetti pur di riuscire a realizzare il suo sogno di viaggiare nello spazio.

Nel team della produzione sarà coinvolto anche Danny DeVito, già nel team che ha sostenuto la realizzazione del film scritto e diretto da Andrew Niccol.

Che ne pensate? Gattaca potrebbe diventare una serie interessante?

Fonte: Deadline