Emma “Little Cricket” Meyer è una dei protagonisti di Gen V ed è interpretata da Asa Germann.

Dato che Little Cricket non è un personaggio basato sui fumetti di The Boys, la sceneggiatrice Lizze Broadway si è assicurata di fare di tutto per dare al personaggio il retroscena che meritava. In una recente intervista ha svelato di aver scritto 40 pagine sul personaggio di Little Cricket/Emma Meyer.

Erano tutti questi ricordi radicati nella sua mente che le hanno fatto credere davvero di non essere abbastanza brava, di dover rimanere piccola, di essere disgustosa e di essere brutta. Quindi questo è ciò che ho annotato, tipo, in 40 pagine, solo di ricordi che avrebbero tormentato Emma.

La sceneggiatrice ha poi lodato la performance di Asa Germann nella serie che ha contribuito a migliorare la serie:

Penso che lavorare con Asa sia stato fantastico, voglio dire, è un’attrice così originale e così coraggiosa nel suo approccio che non sapevo mai cosa avrebbe fatto, quindi ogni giorno mi sentivo dire: ‘Eccoci qua. Siamo sulle montagne russe”. Quindi penso che in ogni momento che abbiamo passato insieme, sono sicura che ci fosse qualcosa che mi ha ispirato in qualcosa di nuovo.

Nel cast compaiono Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi. Rivedremo anche Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

Tutti gli otto episodi di Gen V Season One sono ora in streaming su Prime Video. La quarta stagione di The Boys arriverà su Prime Video il prossimo anno.

Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book

Le serie imperdibili