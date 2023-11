Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di Gen V è disponibile da questa notte su Prime Video e ha dei camei da The Boys. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura.

Il primo grande cameo è il Patriota di Antony Starr, che interviene nello scontro tra Marie e Cate, attaccando inaspettatamente la prima per crimini contro i super.

Nella scena post credit, abbiamo invece il secondo grande cameo, ovvero il Butcher di Karl Urban da solo nel Bosco abbandonato. Lo vediamo esplorare la struttura e dichiarare “Che mucchio di c******i”. Inutile dire che le speculazioni sul fatto che possa trovare il virus si sprecano: è questo il possibile grande collegamento con la quarta stagione di The Boys?

Gen V, lo ricordiamo, è stata rinnovata per una seconda stagione.

La serie è ambientata alla Godolkin University School of Crimefighting, l’unica università americana indirizzata ai “giovani dotati”, un ambiente “confortevole” creato appositamente dalla Vought per allevare la nuova generazione di eroi. Gen V esplorerà le vite di Supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per diventare i primi della scuola.

Nel cast compaiono Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi. Rivedremo anche Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

