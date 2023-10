Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Michelle Fazekas, co-showrunner di Gen V, ha dichiarato che nessuno nella serie è senza peccato, facendo riferimento agli eventi dell’episodio 6.

In un’intervista con Variety, la co-showrunner Michelle Fazekas ha parlato di come sono stati esaminati i ricordi del gruppo durante l’episodio 6:

Uno show che non ha i nostri superpoteri avrebbe fatto un episodio flashback. Noi invece possiamo fare un episodio flashback in cui gli altri personaggi vivono nei ricordi traumatici dell’infanzia di Cate. È stato davvero emozionante, perché Cate ha fatto una cosa terribile ed è stato un vero tradimento. Quando attraversi tutto questo, capisci perché si sentiva in dovere di farlo. E poi mi è piaciuto molto che si fondesse con tutti gli altri personaggi, ed è chiaro: nessuno in Gen V è senza peccato. Tutti hanno fatto un casino, ma cosa faranno adesso? Se possiamo accettare che tutti abbiamo fatto cose schifose in passato, ora cosa faremo?

Gen V è disponibile su Prime Video.

La serie è ambientata alla Godolkin University School of Crimefighting, l’unica università americana indirizzata ai “giovani dotati”, un ambiente “confortevole” creato appositamente dalla Vought per allevare la nuova generazione di eroi. Gen V esplorerà le vite di Supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per diventare i primi della scuola.

Nel cast compaiono Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi. Rivedremo anche Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

La serie sarà prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures, e Original Film.

Vi sta piacendo Gen V? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant

Le serie imperdibili