Gen V, lo spin-off di The Boys, si mostrerà nuovamente al San Diego Comic-Con, e Seth Rogen ha promesso dei momenti più scioccanti rispetto alla serie principale.

Seth Rogen ha raccontato a Empire come Gen V supererà quanto successo in The Boys.

Gen V ha qualcosa di davvero pazzesco. Il fatto che siano al college, e che sono un po’ più giovani, rende forse le cose ancora più scioccanti.

In generale, se stai facendo una cosa vietata ai minori, ti lasciano fare quello che vuoi, a meno che non ci sia qualcosa di legale contro cui pensano che potresti andare a sbattere. Con The Boys, forse è necessaria una telefonata di cinque minuti in più, dove loro dicono, ‘Davvero?’, e tu dici, ‘Davvero.’ Ci sono altre cose su cui passi ore di telefonate che sono molto meno interessanti di queste.

La serie è ambientata alla Godolkin University School of Crimefighting, l’unica università americana indirizzata ai “giovani dotati”, un ambiente “confortevole” creato appositamente dalla Vought per allevare la nuova generazione di eroi. Gen V esplorerà le vite di Supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per diventare i primi della scuola.

Nel cast compaiono Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi. Rivedremo anche Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

La serie sarà prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures, e Original Film.

Fonte: Comic Book

