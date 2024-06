Attenzione: l'articolo contiene spoiler

A pochi giorni dal debutto della quarta stagione di The Boys, il creatore della serie Eric Kripke ha parlato ancora una volta della morte di Chance Perdomo, l’attore di Gen V che ha perso la vita in un incidente in moto alla fine di marzo.

Durante un’itnervista con TVLine, Kripke ha confermato che il personaggio non avrà il volto di un altro attore, ma che, anzi, anche Andre morirà nella storia:

Prima di tutto, è così incredibilmente tragico, sono tanto vicino alla sua famiglia. Non lo sostituiremo perché è impossibile, perciò anche il personaggio morirà nella serie. È molto toccante e tutto molto pesante per il cast, perciò cercheremo di omaggiare Chance nel miglior modo possibile.

