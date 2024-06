Jonathan Jackson ritornerà nel mondo della soap opera General Hospital riprendendo il ruolo di Lucky Spencer.

L’attore dovrebbe essere coinvolto a lungo nel progetto targato ABC in cui aveva debuttato nel 1993 con la parte del figlio di Luke e Laura Spencer (Anthony Geary e Genie Francis).

Jackson è apparso in oltre 380 episodi di General Hospital, uscendo dal cast nel 2011, dopo aver ottenuto il ruolo di Avery Barkley in Nashville.

Nel 2015, tuttavia, Jonathan era apparso nel 2015 con la parte di Lucky per una breve presenza nella storia.

L’attore è stato nominato ai Daytime Emmy Awards per la sua interpretazione nella soap per ben nove volte, vincendo cinque riconoscimenti nel 1995, 1998, 1999, 2011 e 2012.

Frank Valentini, poche settimane fa, aveva annunciato un ritorno importante nel cast, ma il produttore, senza rivelarne l’identità, aveva solo anticipato:

Penso che il pubblico impazzirà per lui.

