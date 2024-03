Disponibile su Netflix, The Gentlemen è la serie spin-off dell’omonimo film di Guy Ritchie, che torna in qualità di showrunner e regista. Protagonista è Eddie Horniman (Theo James), il duca di Halstead che eredita inaspettatamente la tenuta di campagna del padre e scopre che questa fa parte di un impero di traffico d’erba. Per il production designer Martyn John, la sfida principale durante la lavorazione è stato proprio quella di portare sullo schermo l’abitazione. Ecco cosa ha raccontato in un’intervista con Variety.

Ritchie cercava una casa che fosse un pezzo eccezionale di architettura con un grandeur in decadenza. Lo scenografo ha dunque optato per Badminton House, che presentava molte crepe nelle pareti e nei soffitti. “Il duca era morto da poco, quindi ce n’era uno nuovo, e c’era tutto questo cambiamento all’interno della famiglia, e anche l’architettura era in relazione a questo“, racconta. Quando l’ha mostrata al regista, quest’ultimo “l’ha assolutamente adorata. La conosceva perché era stato a caccia lì“. Mentre gli esterni e l’ingresso principale della tenuta sono stati utilizzati per le riprese, John ha dovuto costruire location e set che si adattassero a Badminton. “Ho ricreato il soggiorno, l’ufficio e il corridoio in una casa di campagna abbandonata che era una vecchia unità di sperimentazione sugli animali, e abbiamo messo Badminton lì dentro“.

La sfida più grande è stata in particolare quella legata alle opere d’arte, che comprendono dipinti dei grandi maestri Thomas Gainsborough e Joshua Reynolds. Queste dovevano essere di proprietà della famiglia per un certo numero di anni e lo scenografo doveva ottenere l’autorizzazione dagli eredi degli artisti, ma non aveva il budget necessario. La sua soluzione è stata allora di realizzarle tutte, compreso il ritratto del duca morto. È stato comunque necessario spendere dei soldi per i rivestimenti murali in seta blu e tortora. “Si tratta di seta attaccata alle pareti. Non è una carta da parati, e questa è una cosa importante per le tenute delle case di campagna. Dovevo ricreare questo aspetto per il mio set, in modo da riprodurre l’opulenza di Badminton House di 150 anni fa“.

Per l’attività di coltivazione di erba nei container, John ha avuto la possibilità di acquistare legalmente la canapa, ma non ha potuto utilizzarla “perché non si può spostare. Ogni volta che la sposti dallo studio al retro di un camion, hai bisogno di una licenza, quindi non l’abbiamo fatto“. Così ha fatto stampare le foglie di cannabis su seta in Cina. “Le abbiamo importate e abbiamo creato le piante di erba in vari stadi di crescita. E ho stampato in 3D le infruttescenze a attaccare alle piante d’erba“.

