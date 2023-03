Chandler Riggs andarà alla caccia di fantasmi grazie allo show Ghost Hunters: l’ex interprete di Carl di The Walking Dead sarà infatti una guest star delle prossime puntate dello show di Travel channel.

Il giovane attore unirà le forze con Jason Hawes, Steve Gonsalves, Dave Tango, e Shari DeBenedetti per un’indagine speciale.

La nuova stagione prenderà il via sugli schermi americani il 6 aprile e mostrerà il team di TAPS (The Atlantic Paranormal Society) – composto da Jason Hawes, Steve Gonsalves, Dave Tango, e Shari DeBenedetti – attraverseranno la nazione per investigare su location da brividi e apparizioni misteriose, affrontando attività paranormali dentro carceri, miniere e non solo, usando la loro mitologia e tecnologia all’avanguardia in collaborazione con alcuni esperti provenienti da vari background legati al mondo paranormale.

Nella première Chandler Riggs incontrerà TAPS a California per indagare sulla strana attività che avviene all’interno di The Bastille, un’ex carcere abbandonato che ha oltre 125 anni. Tra gli ospiti dell’episodio ci saranno anche Satori Hawes e Cody DesBiens che affronteranno gli spiriti dei prigionieri le cui storie sono legate a questo imponenente edificio dal passato terrificante. Molte persone sono infatti convinte che all’interno delle mura dell’ex carcere si verifichino strani fenomeni paranormali a causa di decenni all’insegna di sofferenze e tragiche morti.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere Chandler Riggs andare alla caccia di fantasmi nell’episodio di Ghost Hunters?

Fonte: ComicBook