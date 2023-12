Andato in onda tra il 2005 e il 2010 sul canale statunitense CBS, Ghost Whisperer vede come protagonista una donna, interpretata da Jennifer Love Hewitt, che può comunicare con gli spiriti dei defunti. In una recente intervista con Michael Rosenbaum, all’attrice è stato chiesto in quale show gli piacerebbe tornare in un revival, ed ecco la sua risposta:

Ghost Whisperer. È stato uno dei miei lavori preferiti. Melinda Gordon è stato senza dubbio uno dei miei personaggi preferiti, se non il mio preferito. Mi piacerebbe molto farlo di nuovo…

Potete vedere l’intervista completa qui sotto:

Nel cast di Ghost Whisperer troviamo anche David Conrad, Camryn Manheim, Jay Mohr, Christoph Sanders, Jamie Kennedy e Aisha Tyler.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Jennifer Love Hewitt nei panni della Melinda Gordon di Ghost Whisperer? Lasciate un commento!

FONTE: YT