sarà la protagonista del pilotche verrà prodotto per il network ABC.Il progetto a camera singola racconterà la storia di Nell Stevens (Rodriguez) che si ritrova in crisi economica, è da poco single e si sente vecchia. Nell, che si autodescrive come un disastro, lavora per ricominciare la sua vita e la sua carriera che si è lasciata alle spalle 10 anni prima. Quando la protagonista ottiene l’unico lavoro che riesce a trovare, scrivere necrologi, Nell inizia a ottenere consigli di vita da una fonte improbabile.

Il pilot si basa sul libro di Alexandra Potter intitolato Confessions of a Forty-Something F*** Up.

Rodriguez è stata a lungo protagonista della serie Jane the Virgin per The CW, andata in onda per cinque stagioni e 100 episodi. Gina ha vinto nel 2015 il Golden Globe per la sua interpretazione nello show.

Per il piccolo schermo ha inoltre recitato in Big Mouth, Carmen Sandiego ed Elena, diventerò presidente.

Not Dead Yet sarà scritta e prodotta da Casey Johnson e David Windsor. Nel team della produzione ci sono anche McG, Mary Viola e Carey Marsh.

Che ne pensate di Gina Rodriguez come star della serie Not Dead Yet? Lasciate un commento!

Fonte: Variety