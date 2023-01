Ginny & Georgia 2: il compositore svela come è nata la canzone Marriage is a Dungeon

Nella stagione 2 di Ginny & Georgia c’è spazio anche per un coinvolgente brano intitolato Marriage Is a Dungeon, tratto dal musical in stile Bridgerton portato in scena nel liceo della giovane protagonista.

Bracia (Tameka Griffiths) ottiene la parte della protagonista in Wellington, titolo dello show, mentre Maxine (Sara Waisglass) quella della strega cattiva e deve interpretare la canzone in cui la malvagia Lady Blair avvisa Josephine, la ragazza al centro della storia, che l’amore è solo un’arma, la bellezza è un’illusione e il matrimonio, come suggerisce il titolo, è una prigione.

I compositori e autori e Ben Bromfield e Lili Haydn hanno svelato a TVLine come hanno ideato al canzone che ha conquistato i fan della serie.

Haydn ha spiegato che inizialmente non aveva le idee chiare:

C’era un po’ di confusione legata a dove si collocasse una strega cattiva, come continuavano a chiamarla, in questa estetica in stile Jane Austen. E poi mi sono ricordata delle ultime parole che mi erano state rivolte dalla cattiva sorella maggiore di mia nonna. Si era piegata verso di me con il suo dito tremolante e mi aveva detto:’Il matrimonio è una prigione! Pensi di sapere. Non lo sai. Io lo so’.

L’artista ha quindi sfruttato tutti i pensieri negativi e gli insulti che aveva cercato di superare grazie alla psicoterapia in una canzone. Lili ha poi lodato Waisglass:

Sara è una cantante e un’attrice comica fantastica, e la sua interpretazione è perfetta.

La parte più difficile del brano, durante la composizione, è stata invece la creazione della sequenza in cui le voci delle due protagoniste si sovrappongono.

Che ne pensate? Vi è piaciuta la canzone Marriage is a Dungeon ideata per la stagione 2 di Ginny & Georgia?

Fonte: TVLine