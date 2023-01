Ginny & Georgia 2: la spiegazione del finale e le anticipazioni sulla stagione 3

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Dopo quasi due anni dalla prima stagione, giovedì 5 gennaio è sbarcata su Netflix l’attesissima seconda stagione di Ginny & Georgia, la serie teen drama di Sarah Lampert che segue le vicende di una madre single di nome Georgia (Brianne Howey) e dei suoi figli Ginny (Antonia Gentry) e Austin (Diesel La Torraca) mentre cercano di costruirsi una vita stabile a Wellsbury, nel Massachusetts. La prima stagione si è conclusa con Ginny che viene a conoscenza del passato travagliato e misterioso della madre. La seconda stagione si conclude con il passato di Georgia che finalmente la raggiunge, ma non nel modo in cui il pubblico si sarebbe potuto aspettare.

Se avete visto la seconda stagione e vi state chiedendo se la storia continuerà, non siete i soli.

Ginny & Georgia. Antonia Gentry as Ginny in episode 201 of Ginny & Georgia. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Quando esce Ginny & Georgia 3?

Ovviamente è ancora molto presto per avere notizie su un possibile rinnovo, basti pensare al grandissimo successo Mercoledì che ha ottenuto il via libera più di 6 settimane dopo l’uscita in piattaforma. Intanto, però, possiamo già notare che la serie sta ottenendo ottimi posizionamenti in tutte le classifiche Netflix nel mondo. È normale che i servizi di streaming e i network aspettino un po’ di tempo per rinnovare uno show e, considerando che la seconda stagione si è conclusa con un cliffhanger, è chiaro che gli sceneggiatori hanno ancora altre storie da esplorare con questi personaggi.

Di seguito, troverete alcune delle dichiarazioni più interessanti rilasciate dalla creatrice dello show su quanto accaduto in questo secondo ciclo di episodi svelando anche qualche speranza/anticipazione sul futuro della serie.

Deadline ha chiesto alla Lampert che cosa possiamo aspettarci dalla terza stagione e nel caso di un rinnovo, l’autrice ha risposto anticipando che Netflix si è fidata molto di tutto il team creativo lasciando ampio spazio senza mai intralciare il percorso di nessuno:

Il che è stato meraviglioso perché abbiamo potuto esplorare diverse modalità, come l’episodio otto e nove e il formato tarantiniano, facendo cose strane, e anche l’intera trama della seconda stagione. La cosa che preferisco dello show è che è sempre in evoluzione e in cambiamento, e dato che tocchiamo così tanti toni diversi all’interno dello show, possiamo davvero affondare in qualsiasi tono vogliamo al momento. Quindi c’è molta libertà. Mi piace sorprendere le persone, quindi spero che il cliffhanger alla fine dell’episodio 10 della stagione 2 sia stato una grande sorpresa, era quello che volevamo. Detto questo, no, non ci sono state trattative con Netflix per la terza stagione. Sono molto rigidi nel fare le cose. Quindi c’è una strategia in atto per cui penso che dovremo aspettare di vedere come va la seconda stagione.

L’incontro intimo inaspettato tra Joe e Cynthia.

Nella seconda stagione non sono affatto mancati gli intrecci romantici, e il più inaspettato di tutti non ha coinvolto le protagoniste della serie Netflix bensì il proprietario del Blue Farm Joe e la moglie/madre Cynthia.

I due si sono avvicinati quando Cynthia, che stava affrontando l’isolamento e il dolore per le condizioni del marito morente, ha iniziato a frequentare il Blue Farm trovando in Joe un orecchio amico. Anche il proprietario del bar stava affrontando le sue turbolenze emotive, ovvero i suoi sentimenti per Georgia, impegnata con Paul. I due cuori solitari alla fine trovano conforto l’uno nell’altro, e si ritrovano a trascorrere una notte di passione, prima di decidere di restare semplicemente amici.

“Mi piace il fatto che non funzionino. Mi piace che sia molto chiaro che questa relazione tra loro non dovrebbe funzionare e non funziona“, ha dichiarato la creatrice/produttrice esecutiva Sarah Lampert a TVLine. “Entrambi hanno bisogno l’uno dell’altro in quel momento, e ciò che mostra è che a volte va bene che le relazioni non siano un punto di arrivo. Si tratta di due personaggi che si trovavano in un luogo oscuro, si sono trovati l’un l’altro ed è successo qualcosa di bello. Si sono dati un sostegno, un’amicizia, un’ancora di salvezza. Si sono legati e poi non è finita in modo drammatico. Si è conclusa in modo piacevole. Quando si arriva a una certa età, si hanno relazioni di questo tipo nella propria vita, in cui non è finita, ma ha comunque portato qualcosa di bello nella propria vita, ed è una relazione che si custodisce. Volevamo mostrarne le sfumature“.

L’inaspettata accoppiata è nata anche dall’esigenza di approfondire la vita personale di Joe, che cerca di prendere le distanze da Georgia, spiega la showrunner/produttrice esecutiva Debra J. Fisher a TVLine. “Sarah e io eravamo nel nostro ufficio nella prima stagione… e parlavamo del fatto che dobbiamo far uscire Joe allo scoperto, che deve uscire con qualcuno”, racconta la Fisher. E questo ha portato “le ultime due persone sulla Terra che ti aspetteresti a stare insieme [a] creare un legame, ed è stato così bello e un tale momento”.

Georgia è rimasta scioccata e stupita nello scoprire che il suo amico Joe e la sua nemica Cynthia fossero andati a letto insieme. Ma la rivelazione non è bastata a far ammettere a Georgia i propri sentimenti per Joe, che ha finalmente affrontato la protagonista parlandole degli occhiali da sole che le aveva regalato da adolescente. Quando Joe l’ha incalzata su ciò che prova per lui, Georgia ha parlato in modo ambiguo della verità.

Ginny & Georgia. Raymond Ablack as Joe in episode 206 of Ginny & Georgia. Cr. Amanda Matlovich/Netflix © 2022

Georgia e Joe

“Quella scena nell’episodio 9 è una delle mie scene preferite dell’intera stagione“, afferma Lampert. “Raymond Ablack e Brianne Howey hanno preso quella scena molto seriamente perché sapevano che era molto importante. Adoro quella scena perché lascia più cose non dette che dette, eppure viene comunicato così tanto, e questo è un tributo alla recitazione e all’intero culmine della loro relazione fino a quel momento“.

Ma come dice la stessa Georgia a Ginny, l’amore non basta. “Se penso che Georgia veda Joe come un interesse romantico nella seconda stagione? No, non lo penso“, ammette Lampert. “Penso che sia concentrata sul suo matrimonio con il sindaco. Tuttavia, penso che consideri Joe come uno spazio sicuro per lei? Sì, lo penso“.

“Non ci sono tante scene Joe/Georgia nella seconda stagione“, riconosce Lampert. “Ma quello che mi piace di Joe nella seconda stagione è che diventiamo un po’ più “sporchi” con lui, nel senso che scrostiamo gli strati, vediamo un lato diverso di lui”, sia nel suo rapporto con Cynthia che in un flashback che rivela che Joe al liceo si è vendicato di un bullo in stile Georgia. (“Anche se in questo momento non sono fatti l’uno per l’altra, [e] lei è molto innamorata di Paul, [Georgia e Joe] sono molto più simili di quanto si pensi”, osserva Fisher)“.

“Sta cercando di uscire con qualcuno. Lo vediamo presentarsi con un occhio nero dopo una partita di hockey. Sono piccole cose. Non lo vediamo mai agli appuntamenti, non lo vediamo mai giocare a hockey, ma stiamo comprendendo che Joe ha una vita intera al di fuori del Blue Farm“, continua Lampert. “E sta cercando di fare la cosa giusta per se stesso in termini di definizione dei confini tra lui e Georgia. Lei, però, non credo che capisca la profondità dei sentimenti che lui prova per lei, e non vuole nemmeno vederlo. Perderebbe il suo amico e il suo spazio sicuro se riconoscesse davvero che c’è qualcosa di più e che ha bisogno di lui“.

Per quanto riguarda il futuro dei personaggi, se la serie dovesse essere rinnovata, “ciò che accade negli episodi 8, 9 e 10 tra Joe, Cynthia e Georgia avrà un ruolo enorme nella terza stagione“, rivela la Lampert, aggiungendo che non si tratta necessariamente di questioni romantiche. Non dimentichiamoci che Georgia ha soffocato il marito di Cynthia con un cuscino, per porre fine alle sofferenze sue e di Cynthia.

Ci sarà un futuro per il barista del Blue Farm e Georgia?

“Dal punto di vista della trama, stiamo gettando dei semi che non vi accorgerete che sono stati gettati fino a quando non avremo una stagione 3“, stuzzica Lampert, “e se saremo in grado di raccontare la storia che vogliamo raccontare, tutto avrà un senso. E tutto tornerà in un modo che non vi aspettavate“.

Il matrimonio tra Georgia e Paul

Sono tanti i fan che vogliono vedere Georgia al fianco di Joe, diremmo quasi che la loro è la “ship” più voluta. Ora resta da capire se si tratta di uno slow burn oppure no. Ma la cosa più assurda e ambigua di questa intera storia, è che attualmente Georgia sembra realmente innamorata di Paul e inoltre quest’ultimo sembrerebbe avere tutte le carte in regola per essere l’uomo perfetto per lei. Paul è agli occhi dello spettatore perfetto e indulgente. Ma Deadline ha chiesto alla creatrice dello show se in futuro vedremo qualcosa di diverso in lui, come perdere la calma e arrabbiarsi duramente con lei. Ecco che cosa ha risposto la Lampert a riguardo: “In fin dei conti lo vediamo perdere un po’ le staffe, soprattutto quando ha scoperto della pistola in casa di Georgia. E quello che ho notato nella seconda stagione, e che Scott Porter (l’interprete di Paul), che è così talentuoso, ha fatto in modo meraviglioso, sono stati questi piccoli momenti di – gelosia potrebbe essere la parola sbagliata – ma quasi una sorta di fastidio radicato quando vediamo Georgia prevalere su di lui in ufficio. E penso che sia stato un livello davvero interessante da dare a Paul, perché penso che sia un bravo ragazzo, e penso che lo sappia e ne sia orgoglioso. Si sforza davvero di esserlo, quindi credo sia interessante vedere la lotta interiore del personaggio. La scena che mi viene in mente in particolare è quella in cui Georgia si è alzata e ha avuto l’idea dei sabati delle piccole imprese – e in quella scena lo si vede ingoiare molto. Penso che sia stata una soluzione davvero interessante da parte di Scott Porter.“

Ginny & Georgia. (L to R) Scott Porter as Mayor Paul Randolph, Brianne Howey as Georgia in episode 206 of Ginny & Georgia. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

La Lampert ha poi concluso ammettendo che: “Credo che Paul sia molto solidale; si sono appena sposati. Se l’arresto fosse avvenuto pochi istanti prima, sarebbe stata una storia diversa, ma ora lei è sua moglie. Quindi penso che sarà interessante vedere cosa succederà in futuro, quando si svilupperà una potenziale terza stagione.”

Ginny e Marcus – L’autolesionismo e la depressione

Sembrava che tra Ginny e Marcus stesse filando tutto liscio, ma Ginny & Georgia ha deciso di prendere un’altra strada. I due personaggi si ritrovano – nel corso di questa seconda stagione – ad affrontare momenti complessi singolarmente e per quanto il loro amore sia forte e sincero, alcuni problemi irrisolti e situazioni avevano bisogno di prendere il sopravvento e di trovare il modo di dispiegarsi. Ed è quello che ha deciso di raccontare la Lampert affrontando temi come la depressione e l’autolesionismo. “Per noi è molto importante rappresentare questi temi in modo realistico. Ma siamo stati anche molto attenti al nostro pubblico, nel senso che non stiamo cercando di essere irresponsabili o di provocare qualcuno. Per questo abbiamo uno psichiatra autorizzato che legge ogni sceneggiatura e ci dà un feedback. E poi Mental Health America guarda ogni episodio e ci fornisce delle note. Inoltre, la stessa writers room presta molta attenzione, utilizzando alcune storie personali e cercando di affrontare questi argomenti con onestà ma anche con responsabilità.

Riguardo a Ginny: “Per quanto riguarda Ginny e il suo autolesionismo, è stato molto importante per noi mostrare il suo punto di rottura e la sua volontà di migliorare e cercare aiuto nella seconda stagione e il suo percorso in questo senso. Una cosa molto realistica è la ricaduta. Lo vediamo, vediamo la sua lotta, vediamo la sua ricaduta, vediamo che vuole davvero stare meglio e credo che sia importante mostrarlo.“

Riguardo a Marcus: “Per la depressione di Marcus è la stessa cosa. Si tratta di qualcosa che i ragazzi di quell’età stanno vivendo e affrontando, e mostrarlo sullo schermo in un modo che sembra veritiero, credo faccia sentire molte persone viste e rappresentate e destigmatizzate in un modo importante. Tuttavia, siamo stati molto attenti a non farlo in un modo che potesse scatenare reazioni, e credo che per Marcus, ciò che è stato davvero vitale in quella storyline è stato, in ultima analisi, ottenere l’aiuto della sua famiglia, l’aiuto dei suoi genitori, tornare a prendere i farmaci e poi anche avere Ginny lì per lui nello stesso modo in cui lui era lì per lei, e avere Maxine lì per lui. Volevamo che i personaggi affrontassero molte cose, ma che alla fine fossero gentili l’uno con l’altro. E credo che sia stato davvero soddisfacente vedere che, anche se non si frequentavano, tenevano comunque abbastanza l’uno all’altra da essere presenti l’uno per l’altra, perché lui c’è sempre stato per lei e ora toccava a lei esserci per lui.”

La seconda stagione di Ginny & Georgia è ora disponibile in streaming. E voi cosa vi aspettate da un’ipotetica terza stagione?