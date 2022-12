Ginny and Georgia: il trailer della stagione 2

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della stagione 2 di Ginny e Georgia, confermando l’uscita per il prossimo 5 gennaio.

Nel trailer, che potete vedere qua sopra, le due protagoniste, interpretate rispettivamente da Brianne Howey e Antonia Gentry, affrontano le conseguenze del finale di stagione, portando avanti le loro problematiche vite.

Nella seconda stagione Ginny dovrà infatti scoprire come vivere sapendo che la madre è un’assassina e ha ucciso Kenny per proteggerla. Georgia, a sua volta, preferirebbe che il passato rimanesse tale, potendo concentrarsi sull’organizzazione del proprio matrimonio. Il passato, tuttavia, non resta mai sepolto a lungo.

Nel cast ci saranno anche Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack, Chelsea Clark e Katie Douglas.

Sarah Lampert ha creato e prodotto Ginny & Georgia, mentre Debra J. Fisher sarà showrunner e produttrice.

Che ne pensate del trailer della stagione 2 di Ginny & Georgia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: TV Line