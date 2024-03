Melissa Rauch ha svelato che nei prossimi episodi di Giudice di notte potrebbe tornare in scena Kunal Nayyar, con cui aveva già lavorato in The Big Bang Theory.

L’attore è apparso in veste di guest star in una puntata della stagione 2 con la parte dello stilista Martini Todd Wallace, che affascina la giudice Abby Stone.

Melissa ha ora spiegato:

Rauch ha inoltre aggiunto che, in caso di rinnovo per la terza stagione, il personaggio tornerà “decisamente”:

La star di Giudice di notte ha aggiunto:

Continuavamo a fissarci durante tutta la settimana delle riprese e ci guardavamo negli occhi, pensando ‘è reale?. Sei realmente qui?’. Ovviamente non eravamo stati su un set insieme dal momento in cui si è conclusa The Big Bang Theory ed è stato semplicemente così meraviglioso e sembrava una famiglia. Sembrava come se il mio fidanzato stesse incontrando la mia famiglia. Anche se non so se il fidanzato sia Kunal o John Larroquette, ma in ogni caso sembra un incontro tra famiglie ed è stato realmente meraviglioso. Si è trattata di una settimana realmente speciale e non vedo l’ora che ritorni.