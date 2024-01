Nella stagione 2 della serie sequel di Giudice di notte apparirà anche Kunal Nayyar e l’attore ha condiviso un divertente video girato insieme a Melissa Rauch, sua co-star in The Big Bang Theory.

Dopo la notizia della sua presenza nell’episodio della serie che andrà in onda il 6 febbraio sugli schermi di NBC, l’ex interprete di Raj ha condiviso un post in cui scherza con Melissa, che aveva il ruolo di Bernadette nello show, ripetendo una battuta tratta dall’episodio The Herb Garden Germination, che faceva parte della quarta stagione. Nella puntata la sorella di Raj, Priya, diceva a Leonard che il fratello aveva una cotta per Bernadette, avendo scoperto delle poesie che aveva ideato pensando a lei, scrivendo persino “Oh Bernadette, per favore suona il mio clarinetto”.

Nella serie Giudice di notte, Nayyar avrà la parte dello stilista Martini Toddwallis, che affronta un difficile caso di mancanza di idee creative, trovando però ispirazione, e forse una nuova musa, quando arriva in tribunale.

Il sito TVLine ha regalato inoltre una foto delle due star di The Big Bang Theory mentre interpretano le scene con star Martini Toddwallis e Abby.

Che ne pensate della piccola reunion di The Big Bang Theory grazie all’arrivo d Kunal Nayyar nella stagione 2 di Giudice di Notte, serie con star Melissa Rauch?

Fonte: TVLine