Tom Pelphrey è il nuovo compagno di Kaley Cuoco e l’attore ha svelato che non ha mai visto The Big Bang Theory, situazione che ha causato anche qualche divertente momento in famiglia.

Intervistato da W Magazine, Tom ha spiegato:

Non avevo visto Kaley in nessuno dei progetti in cui aveva recitato. Prima di incontrarla, vivevo nell’area nord di New York, su una strada sterrata, nel mezzo dei boschi, senza quasi il wi-fi. Mi ha portato nell’epoca moderna.

Pelphrey ha inoltre aggiunto parlando del momento in cui ha presentato la fidanzata alla sua famiglia:

Il partner di mia madre – che a quanto pare era un grande fan di The Big Bang Theory – era presente, e continuava a chiamarla Penny. Non avevo idea di cosa stesse accadendo. Ho preso da parte Kaley e le ho detto: ‘Mi dispiace, non capisco cosa stia accadendo. Perché continua a chiamarti Penny?’. Mi ha risposto: ‘Quello è il mio personaggio in The Big Bang Theory’. Non lo sapevo. Da quel momento ho guardato con lei qualche episodio e, ovviamente, è fantastica.

Che ne pensate del fatto che Tom Pelphrey non avesse mai visto Kaley Cuoco in The Big Bang Theory?

Potete trovare tutte le curiosità e le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: W Magazine