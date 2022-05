Sony ha confermato che siasiadiventeranno delle serie tv live action.

Durante un recente Q&A il capo di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha confermato la messa in sviluppo di entrambe le serie

La serie di God of War in sviluppo per Amazon Prime Video, come riportò Deadline qualche mese fa, dovrebbe essere realizzata dai creatori e produttori di The Expanse, Mark Fergus e Hawk Ostby, e dallo showrunner della serie La ruota del tempo, Rafe Judkins, in collaborazione con Sony Pictures Television e PlayStation Productions.

Non sappiamo ancora se sarà basato sul capitolo del 2018 in cui avviene un cambio di location e Kratos deve occuparsi anche del figlio Atreus. Prossimamente, inoltre, il seguito di questo capitolo, God of War: Ragnarok sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5.

La serie di Horizon Zero Dawn invece è in sviluppo per Netflix, ma non sono stati svelati i dettagli, chi lavorerà al progetto e nemmeno il cast o la trama. Il gioco ha ricevuto un sequel all’inizio di quest’anno, ed è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Cosa vi aspettate dalle serie live action di God of War e Horizon Zero Dawn? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book, 2