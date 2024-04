Comedy Central ha ordinato 10 episodi per Golden Axe, una nuova serie animata basata sul popolare videogioco Sega.

Lo show sarà prodotto da CBS Studios in associazione con Sony Pictures Television e Original Film, il cast vocale di Golden Axe è composto dal vincitore dell’Emmy Matthew Rhys (The Americans), Danny Pudi (Mythic Quest), Lisa Gilroy (Jury Duty), Liam McIntyre (Spartacus) e Carl Tart (Grand Crew).

Descritto come un esilarante e amorevole omaggio alla serie di videogiochi Sega del 1989, Golden Axe, dei produttori esecutivi Mike McMahon e Joe Chandler, segue i veterani guerrieri Ax Battler, Tyris Flare e Gilius Thunderhead mentre combattono ancora una volta per salvare Yuria dal gigante malvagio Death Adder.

Matthew Rhys interpreterà Gilius Thunderhead, uno scontroso nano da battaglia con un’igiene eccezionalmente scarsa e un chip sulla spalla.

Danny Pudi è Hampton Squib, un avventuriero ingenuo e inesperto che ha sognato un’avventura per tutta la vita. Spera che il suo atteggiamento positivo possa compensare la sua incapacità di portare a termine le cose.

Lisa Gilroy è Tyris Flare, una temibile maga guerriera, letale in combattimento e ancora più letale grazie al suo spirito acuto.

Liam McIntyre interpreta Ax Battler, un guerriero barbaro con un rigido codice d’onore ma con un cuore d’oro. I suoi muscoli superano il suo cervello, ma il suo cuore supera i suoi muscoli.

Golden Axe è prodotto da Eye Animation Productions di CBS, il braccio di animazione di CBS Studios; Televisione Sony Pictures; e pellicola originale.

McMahan (Star Trek: Lower Decks) e Chandler (American Dad!) scriveranno il primo episodio e saranno i produttori esecutivi della serie, con Chandler nel ruolo di showrunner. Haruki Satomi, Shuji Utsumi e Toru Nakahara (Sonic the Hedgehog) di Sega saranno anche i produttori esecutivi insieme a Neal H. Moritz, Pavun Shetty e Toby Ascher di Original Film. Titmouse (Big Mouth) funge da studio di animazione per la serie con Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio e Ben Kalina come produttori esecutivi.

Fonte: Deadline