Le voci erano vere: non sarà Hayden Christensen a dare la voce a Shadow in Sonic 3, in arrivo a fine anno, ma Keanu Reeves.

L’Hollywood Reporter ne ha dato l’annuncio, confermando lo scoop di John Campea su Youtube.

Nel primo film, ricordiamo, Sonic dimostrava di essere un grandissimo fan di Keanu Reeves, come potete vedere nella scena seguente:

Sonic is a Keanu Reeves fan Keanu is now voicing Shadow in #Sonic3 pic.twitter.com/FJMiDn9edK — Film Easter Eggs & Details (@FilmEasterEggs) April 15, 2024

Sonic 3 arriverà nei cinema statunitensi il 20 dicembre 2024.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate