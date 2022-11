Il film Good Night, annd Good Luck, diretto da George Clooney nel 2005, verrà adattato in una serie tv destinata ad AMC e AMC+.

Jonathan Glazer (Better Call Saul, Succession) sarà alla guida degli sceneggiatori al lavoro sullo sviluppo e, in caso venisse ordinata la produzione, ne sarà showrunner e produttore esecutivo insieme a Clooney e Grant Heslov che sarà inoltre regista della prima puntata.

Sul grande schermo era stata raccontata la storia di Edward R. Murrow e la sua battaglia per esporre le ingiustizie compiute dal senatore Joseph McCarthy contro i comunisti.

Nel cast c’erano David Strathairn, Patricia Clarkson, Jeff Daniels e Clooney.

La versione televisiva dovrebbe seguire Sy Steingartner, un giovane cameraman che lavora per la trasmissione See It Now e dovrà trovare un equilibrio tra la sua ammirazione per Murrow e la propria ambizione. Sy avrà una possibilità di fare carriera, tradendo però il suo mentore.

La serie dovrebbe quindi affrontare come si risponde al caos e si portano avanti i valori che ci sostengono.

Glatzer ha sottolineato che non sarà una copia del film, ma ne espanderà il mondo e ne mostrerà i legami con la società contemporanea.

Fonte: TheWrap