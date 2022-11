Gossip Girl è tornata sugli schermi di HBO Max con una serie reboot, che ha al centro dei personaggi inediti, in cui sono stati però coinvolti degli interpreti del progetto originale e ora Ed Westwick ha svelato se i fan possono sperare in un’apparizione di Chuck Bass.

L’attore, intervistato dal Daily Mail, ha infatti dichiarato:

Non direi di no. Sarebbe fantastico! Non so, tuttavia, se ci sia una direzione in cui potrebbero andare per coinvolgerlo nella storia.

Per ora gli autori della serie non hanno ancora accennato alla possibilità di un cameo dell’attore, ma altri personaggi come Georgina sono già stati coinvolti, per la gioia dei fan, nella trama. Non resta quindi che attendere per scoprire se riapparirà in scena anche Chuck.

Creato da Joshua Safran, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie di partenza, e basata sulla serie di romanzi di Cecily von Ziegesar nonché sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage, il sequel vede un accattivante cast interpretare una nuova generazione dell’élite di Manhattan, con nuove storie raccontate in chiave ultra-contemporanea. Ancora più scandali e drammi e una nuovissima, sempre più temuta Gossip Girl, misteriosa e onnisciente narratrice della serie (cui in originale, proprio come nella serie madre, presta la voce Kristen Bell).

Nel cast Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith. Con Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate? Vorreste rivedere Ed Westwick nel ruolo di Chuck nella nuova serie di Gossip Girl?

Fonte: Daily Mail