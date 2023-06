Il finale di Gotham Knights è andato in onda ieri sera negli Stati Uniti e la co-creatrice Natalie Abrams e Misha Collins hanno voluto dire addio allo show.

Natalie Abrams ha pubblicato un lungo post di ringraziamento alla community, dicendo addio a Gotham Knights con il post su Twitter che potete vedere qui sotto:

A few words on the end of #CWGothamKnights… pic.twitter.com/TXqbsNu29z — Natalie Abrams (@NatalieAbrams) June 27, 2023

Gotham Knights sta per finire. Ci è voluto un po’ per accettare questo fatto, per addolorarsi per la perdita di qualcosa di così unico ed etereo come questo primo progetto. Dal momento in cui ho lanciato a Greg Berlanti le due frasi che sarebbero diventate questo show di perdenti, non mi apparteneva più. Apparteneva a ogni singolo membro di questa incomparabile famiglia composta dai nostri sceneggiatori, dai nostri attori e dalla nostra troupe.

Credo davvero che questa serie tv sia stata creato per riunire una comunità di persone, sia sullo schermo che fuori. I nostri fan hanno abbracciato questo spettacolo con tutto il cuore ed entusiasmo. Ci avete dato la vita, avete noleggiato cartelloni pubblicitari per cercare di salvarci, aveterealizzato adesivi, magliette, quaderni, avete reso l’essere un BatBrat un viaggio emozionante. Grazie per aver reso questa esperienza così positiva.

Misha Collins, che interpretava Harvey Dent, ha parlato con Deadline della cancellazione dello show, e di cosa questo comporta:

Bene, mentre la serie finisce, abbiamo appena solo conosciuto il personaggio di Due Facce, e sarebbe stato ricco e gratificante esplorarlo nel suo divenire e negli inevitabili combattimenti per riportare Harvey indietro, che avrebbero comportato un’enorme quantità di tumulto interiore. Abbiamo avuto molte conversazioni su come sarebbe stata una futura stagione 2. Devo dire che, mentre questa stagione finiva, chiudeva così tanti degli archi narrativi dello show con un inchino così pulito che funziona quasi come una miniserie di una sola stagione. Sono contento che non stiamo lasciando il pubblico in sospeso… Sembra un capitolo molto ben incapsulato e un buon punto di arresto. Tuttavia, mi sembrava che lo show stesse preparando qualcosa e mi sarebbe piaciuto avere più tempo per mostrarlo. Mi è piaciuto lavorare con questo cast. Mi è piaciuto lavorare con questi produttori e scrittori. È stato un parco giochi molto divertente, fertile e creativo. E mi mancherà tutto questo.

L’attore ha infine ringraziato il pubblico per gli sforzi fatti per salvare lo show:

So che i fan di Gotham Knights hanno fatto di tutto per salvare la serie tv. O per farla rinnovare. In qualche modo sono riusciti a far affiggere cartelloni pubblicitari in tutti gli Stati Uniti con la scritta “Save Gotham Knights”. E volevo solo ringraziare di cuore quei fan e spero che possano seguirci nei nostri prossimi progetti.

La serie prodotta da Berlanti Productions in collaborazione con Warner Bros Television è scritta da Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams. Fiveash e Stoteraux saranno showrunner e produttori in collaborazione con Greg Berlanti e Sarah Schechter. Abrams sarà co-produttrice esecutiva. Danny Cannon ha diretto e prodotto il pilot insieme a David Madden.

