The CW ha pubblicato la sinossi di “Night of the Owls”, il finale di stagione di Gotham Knights che ne sarà anche il finale di serie.

L’episodio andrà in onda martedì 27 giugno e vedrà la conclusione delle avventure del figlio di Batman. Di seguito la sinossi dell’episodio finale di Gotham Knights:

SCATENA IL LATO OSCURO — Di fronte alla loro missione più pericolosa, i Gotham Knights si rendono conto che fidarsi l’uno dell’altro potrebbe essere l’unico modo per salvare se stessi e la città di Gotham. Nel frattempo, Harvey (Misha Collins) deve affrontare una decisione impossibile che potrebbe avere conseguenze devastanti. Nel cast anche Oscar Morgan, Olivia Rose Keegan, Navia Robinson, Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Anna Lore e Rahart Adams. Jeffrey Hunt ha diretto l’episodio scritto da Chad Fiveash e James Stoteraux.

La serie prodotta da Berlanti Productions in collaborazione con Warner Bros Television è scritta da Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams. Fiveash e Stoteraux saranno showrunner e produttori in collaborazione con Greg Berlanti e Sarah Schechter. Abrams sarà co-produttrice esecutiva. Danny Cannon ha diretto e prodotto il pilot insieme a David Madden.

Misha Collins ha infine commentato la cancellazione dello show con un lungo post su Twitter, che potete vedere qui sotto:

Just got back on the grid after unplugging for a week to hear the news that #CWGothamKnights was canceled by @TheCW and won’t be able to find a new home. I’m incredibly bummed, and selfishly disappointed to not be able to fully explore my “villain arc,” but I’m proud of the show… pic.twitter.com/zOBQ3uCrDM

Sono appena tornato su internet dopo aver staccato la spina per una settimana per sentire la notizia che #CWGothamKnights è stato cancellato da @TheCW e non sarà in grado di trovare una nuova casa.

Sono incredibilmente deluso ed egoisticamente deluso di non essere in grado di esplorare completamente il mio “arco narrativo da cattivo”, ma sono orgoglioso della serie tv che abbiamo realizzato e così grato di aver potuto lavorare con un gruppo così intelligente, premuroso e bravo di persone.

Sono particolarmente orgoglioso che la nostra storia sulla lotta per il bene ci abbia anche dato l’opportunità di raccontare storie diverse e inclusive. Ne abbiamo bisogno di più sullo schermo, e anche se questa storia potrebbe non andare avanti, credo davvero che abbia aiutato ad aprire quella porta un po’ più ampia per far brillare più personaggi di ogni estrazione.

Grazie, #BatBrats, per il vostro pieno supporto. Lo show potrebbe finire, ma so che questa community manterrà la luce splendente contro l’oscurità nel mondo reale. Sempre avanti!