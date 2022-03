indosserà il costume die farà parte del cast del pilot di, la nuova serie di The CW che ruoterà attorno al figlio di Bruce Wayne che si allea con gli eredi dei famosi cattivi di Batman per cercare il colpevole dell’omicidio del Cavaliere Oscuro.

L’attrice di All American interpreterà Stephanie Brown, la figlia di Cluemaster che prenderà poi il nome di Spoiler. Anna Lore è già stata Penny Farthing in due episodi di Doom Patrol per HBO Max.

Il personaggio viene descritto come qualcuno il cui sarcasmo è eguagliato solo dal suo intelletto. È cresciuta con tanti rompicapi ed enigmi e ha affinato le sue abilità per diventare una formidabile programmatrice. Ma il suo più grande talento potrebbe essere nascondere una vita familiare tutt’altro che perfetta.

Nel cast della serie anche Oscar Morgan come Turner Hayes, Olivia Rose Keegan nei panni di Duela Dent, Navia Robinson come Carrie Kelley, Fallon Smythe nel ruolo di Harper Row, Tyler DiChiara come suo fratello Cullen Row, e Misha Collins come Harvey Dent.

Di seguito una breve descrizione della versione cartacea di Spoiler:

Stephanie Brown (detta Steph) è figlia di Cluemaster, supercriminale e truffatore. La sua infanzia fu segnata dalla costante assenza del padre, quasi sempre latitante o in prigione. Stephanie e sua madre se la sono sempre cavata, anche in sua assenza, ma speravano in qualche modo di ricostituire la famiglia, una volta saputo che Clumaster era ritornato a Gotham. Quando scoprì che il solo scopo del ritorno di suo padre in città era il crimine, s’infuriò e decise di punirlo. Si cucì un costume, e, forte della sua esperienza in judo e in ginnastica, decise di diventare vigilante, adottando il nome di Spoiler. Sebbene inesperta e poco convincente, si mise sulle tracce del genitore, venendo ostacolata inizialmente da Batman e Robin che scoprirono quasi subito la sua vera identità. Convinti però della buona fede della ragazza l’aiutarono nel suo intento di mettere finalmente Cluemaster dietro le sbarre. Inizialmente indossò il suo costume, solo quando suo padre evadeva di prigione o progettava qualcosa di losco, sempre con lo scopo di fermarlo. Dopo un po’, Spoiler decise che le piaceva essere una supereroina, iniziando a svolgere a tempo pieno tale attività. Tim si fidanzò con Steph, a cui tuttavia non poté rivelare il suo vero nome per mantenere il segreto dell’identità di Batman e dei suoi alleati. Sebbene si fosse detto disposto ad infrangere la regola per lei, Spoiler lo fermò, affermando che anche per lei andava bene così.

Il pilot è prodotto da Greg Berlanti in collaborazione con Warner Bros Television.

Fonte: Comic Book