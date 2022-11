Lauren Stamile e Damon Dayoub si sono aggiunti al cast di Gotham Knights, la serie tv di The CW in arrivo il prossimo anno.

Dayoub e Stamile interpreteranno Lincoln e Rebecca March, genitori di Brody March, a sua volta interpretato da Rahart Adams.

Lincoln March è un industriale carismatico che progetta di diventare il prossimo sindaco di Gotham, l’unica cosa più importante per Lincoln della sua eredità è il potere che esercita come una delle famiglie d’élite della città.

Rebecca interpreta invece il ruolo della brava mogliettina per il marito magnate degli affari. Una madre premurosa e solidale, non si penserebbe mai che è intrappolata in un matrimonio infelice.

In una dichiarazione ufficiale, gli showrunner/produttori esecutivi Fiveash e Stoteraux e il co-produttore esecutivo Abrams hanno commentato:

Siamo assolutamente entusiasti di aggiungere Lauren e Damon al nostro cast già stellare. È molto appropriato che i loro personaggi in particolare si uniscano al nostro mondo di Gotham. E mentre i fan dei fumetti possono riconoscere il nome di Lincoln, dovrebbero aspettarsi alcuni colpi di scena nelle storie a venire.

La serie prodotta da Berlanti Productions in collaborazione con Warner Bros Television è scritta da Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams.

Fiveash e Stoteraux saranno showrunner e produttori in collaborazione con Greg Berlanti e Sarah Schechter. Abrams sarà co-produttrice esecutiva.

Danny Cannon ha diretto e prodotto il pilot insieme a David Madden.

Cosa vi aspettate dal cast di Gotham Knights? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline