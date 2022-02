Nella storia che verrà raccontata nella serie, di cui The CW ha ordinato il pilot, potrebbero esserci personaggi della DC come

Il sito Murphy’s Multiverse sostiene infatti che i produttori siano alla ricerca di un attore di diciotto anni, o di un’età superiore, che sia atletico e sensibile. Il personaggio che dovrebbe essergli affidato ha fatto i conti con l’omicidio dei genitori, situazione che l’ha portato a essere adottato da Bruce Wayne. I fan ipotizzano che si tratti di Dick Grayson/Nightwing, i cui genitori sono stati uccisi durante uno spettacolo al circo.

Il casting si rivolge anche a un’attrice di circa diciotto anni che possa interpretare una ragazza “sarcastica e intelligente”, che è stata cresciuta a suon di enigmi e puzzle. La descrizione sembra quindi corrispondere a quella di Spoiler, la figlia del malvagio Cluemaster.

L’ultimo personaggio per cui si sta cercando l’interprete è una ragazza bisessuale dai capelli blu che trascorre il tempo sulla strada per evitare un ambiente all’insegna degli abusi. Le caratteristiche sembrano corrispondere a quelle che contraddistinguono Harper Row, che usa come nome da vigilante Bluebird. La produzione è alla ricerca anche dell’interprete per Cullen, il fratello di Harper: un attore transgender che si identifica come maschio.

Il casting riguarda anche un personaggio misterioso descritto come la figlia di uno degli uomini più pericolosi nella città di Gotham. I fan hanno ipotizzato che si tratti della figlia del Joker: nel DC Universe Duela Dent si maschera e si fa passare come tale.

The CW ha annunciato la produzione del pilot rivelando che Gotham Knights racconterà quello che accade quando Bruce Wayne viene ucciso. Il figlio adottivo, un ragazzo ribelle, forma un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman quando tutti vengono accusati del crimine. Questo gruppo di emarginati dovrà lottare per dimostrare la propria innocenza, mentre la città scivola nel caos.

