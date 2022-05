Dopo aver mostrato il logo,pubblica la prima immagine promozionale di, serie DC in arrivo il prossimo anno.

Come potete vedere nell’immagine qui sotto, i cinque protagonisti non hanno i propri costumi da super eroe, ma sono vestiti in borghese.

Nel cast della serie ci saranno Oscar Morgan come Turner Hayes, Olivia Rose Keegan nei panni di Duela Dent, Anna Lore che sarà Spoiler, Navia Robinson come Carrie Kelley, Fallon Smythe nel ruolo di Harper Row, Tyler DiChiara che interpreta suo fratello Cullen Row, e Misha Collins che reciterà nella parte di Harvey Dent, destinato a diventare il malvagio Due Facce.

s:

A fronte della recenti cancellazioni di serie basate sull’universo DC Comics, il presidente di The CW Mark Pedowitz ha dichiarato che nonostante non siano forti come prima, saranno ancora presenti per raccontare nuove storie di super eroi:

Rimarremo nel business dei super eroi. Continueremo a lavorare con Greg Berlanti, che ha creato tutto il DC Universe di The CW.

Quindi non siamo forti come lo eravamo in passato, ma siamo ancora molto presenti. Abbiamo iniziato con ‘Arrow’ 10 anni fa e ora ci siamo trasferiti per creare un intero gruppo di supereroi. E ne siamo orgogliosi e abbiamo intenzione di rimanere in questo business. Non importa quale sia il risultato, con qualsiasi contratto di vendita o meno. Penso Warner Bros si renda conto del valore di queste proprietà. La DC Comics si rende conto del valore di ciò che fa alle loro vendite, in termini di ciò che rappresentano questi franchise.

Gotham Knights debutterà l’anno prossimo su The CW.

Che ne pensate dellla prima immagine di Gotham Knights? E delle parole di Mark Pedowitz? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Spoiler.tv, Variety