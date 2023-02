Veronica Cartwright sarà una delle guest star della serie Gotham Knights.

L’attrice debutterà con la parte di Eunice Harmon nel quarto episodio e tornerà poi in occasione del settimo.

The CW ha descritto il personaggio come un’anziana signora che, apparentemente, sembra totalmente normale e trascorre le sue giornata in una casa di riposo. Il suo aspetto da nonna nasconde però un lato molto più oscuro che ha tormentato Gotham per oltre un secolo.

I creatori della serie – Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams – hanno dichiarato:

Siamo assolutamente elettrizzati nell’avere Veronica come parte di Gotham Knights. Una veterana di alcuni dei film più spaventosi mai realizzati – Alien, L’invasione degli ultracorpi, e Gli uccelli di Hitchcock – Veronica porta al ruolo di Eunice Harmon un senso terrificante unico all’insegna del pericolo in un insieme che sembra modesto. Il personaggio di Eunice, in origine, doveva apparire solo una volta, ma siamo rimasti stupiti dalla performance di Veronica e sapevamo che dovevamo riportarla sugli schermi.

Lo show debutterà lo stesso giorno di Superman & Lois, il 14 marzo, proprio dopo gli episodi della terza stagione.

La sinossi di Gotham Knights è la seguente:

Batman è morto e, senza il Cavaliere Oscuro a proteggerla, è stata accesa una polveriera a Gotham City. Dopo l’omicidio di Bruce Wayne, il suo figlio adottivo Turner Hayes (Oscar Morgan, De Son Vivant), viene incastrato per aver ucciso l’eroe insieme ai figli di alcuni dei nemici di Batman: Duela (Olivia Rose Keegan, Days of Our Lives), un’imprevedibile combattente e abile ladra nata all’Arkham Asylum e abbandonata da suo padre, Harper Row (Fallon Smythe, grown-ish), acerba ingegnere che conosce bene la strada e può aggiustare qualsiasi cosa, e suo fratello Cullen Row (Tyler DiChiara, The Virgin of Highland Park), un astuto transgender teenager che è stanco di esseere educato e simpatico. Con il carismatico e premuroso procuratore distrettuale Harvey Dent (Misha Collins, Supernatural), e la polizia di Gotham sulle loro tracce, Turner farà affidamento ad alleati che comprendono la sua migliore amica e formidabile programmatrice Stephanie Brown (Anna Lore, All American), e l’improbabile braccio destro di Batman Carrie Kelley (Navia Robinson, Raven’s Home). Ma i nostri Cavalieri scopriranno presto che c’è una forza più grande e malvagia a lavoro su Gotham City. Questo team di fuggitivi malassortiti devono unire le forze per diventare la prossima generazione di salvatori conosciuti con il nome di Gotham Knights.

La data di uscita italiana di Gotham Knights non è ancora stata comunicata.

