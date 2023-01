Grease: Rise of the Pink Ladies, un teaser della serie prequel del film

Paramount+ ha condiviso un teaser della serie Grease: Rise of the Pink Ladies, annunciando che il progetto prequel del film cult arriverà presto in streaming.

Il breve video, purtroppo, non contiene nessuna sequenza tratta dallo show, limitandosi a mostrare la creazione dell’iconica giacca rosa indossata dalle protagoniste.

Gli eventi della serie, di genere musical, saranno ambientati nel 1954, quattro anni prima la storia di Grease. Negli episodi i T-Birds non sono ancora i più apprezzati della scuola e il liceo Rydell verrà cambiato per sempre da quattro emarginate che osano divertirsi a modo proprio, scatenando il panico.

Annabel Oakes (Atypical) è la creatrice, showrunner e produttrice della serie. Marty Bowen e Adam Fishbach fanno parte del team della produzione in collaborazione con Erik Feig e Samie Kim Falvey. Alethea Jones sarà invece regista del pilot.

Le canzoni originali saranno scritte e prodotte da Justin Tranter che, in passato, ha portato al successo brani di artisti del calibro di Dua Lipa e Lady Gaga. Le coreografie, invece, saranno realizzate da Jamal Sims.

Che ne pensate del teaser di Grease: Rise of the Pink Ladies? Seguirete la serie prodotta per Paramount+?

Fonte: Twitter