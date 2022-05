Al momento è in produzione una serie dedicata aper, con protagonisti Finn Wittrock e Jeremy Irvine, ma fino a oggi non era dato sapere quando sarebbero iniziate le

In un’intervista con Metro Entertainment, Irvine ha rivelato che non c’è ancora una data di inizio per le riprese delle serie tv e che non ha ancora avuto modo di provare il costume:

Non l’ho ancora fatto. Per quanto ne so, non c’è ancora una data di inizio precisa. Ma quando mi hanno offerto il ruolo, hanno detto che ci sarebbero voluti circa due o tre mesi per realizzare l’outfit. Ora dovranno adattarsi per mettermici dentro.

Lee Toland Krieger (Superman & Lois) sarà il regista dei primi due episodi e il racconto si svolgerà nel corso di vari decenni attraverso numerose galassie, iniziando sulla Terra nel 1941 con la prima Lanterna Verde, l’agente dell’FBI segretamente gay Alan Scott, e spaziando fino al 1984, con lo spavaldo maschio alfa Guy Gardner e Bree Jarta, per metà alieno. I personaggi saranno affiancati da altre Lanterne, personaggi amati dai fumetti e altri eroi inediti.

La serie affronterà le avventure di una moltitudine di Lanterne,tra cui Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott, la prima Lanterna Verde della Terra,e molti altri. Nella serie ci saranno anche personaggi molto amati dai fan come Sinestro e Kilowog, e introdurrà anche nuovi personaggi nel Corpo delle Lanterne Verdi.

