James Gunn è tornato a parlare del destino di Green Lantern, la serie in fase di sviluppo per HBO Max dal 2019, confermando che non è stata cancellata.

Online si era diffusa la notizia che il filmmaker e Peter Safran, co-CEO di DC Studios, avessero deciso di abbandonare definitivamente il progetto.

Gunn, come accaduto in più occasioni, ha però smentito le voci scrivendo su Twitter che si tratta di notizie false.

Fake. — James Gunn (@JamesGunn) December 26, 2022

La serie sta affrontando una fase di reboot: lo sceneggiatore Seth Grahame-Smith aveva già scritto otto puntate, ma ha abbandonato il progetto che ora non dovrebbe più avere come protagonisti Guy Gardner e Alan Scott, ruoli che erano stati affidati a Finn Whitrock e Jeremy Irvine.

Gli sceneggiatori sembra abbiano deciso di mettere al centro degli eventi John Stewart, uno dei personaggi della DC che erano stati inizialmente presi in considerazione prima di delineare la storia.

Gunn, nel suo intervento via Twitter, non ha però rivelato nessun dettaglio riguardante i piani riguardanti la serie e bisognerà attendere per scoprire qualcosa in più.

