La notizia di qualche giorno fa che Warner Bros. Discovery ha deciso di ripartire da zero con lo sviluppo della serie tv su Green Lantern non ha stupito nessuno: il progetto doveva infatti entrare in produzione l’anno scorso, ma essendo rimasto fermo da allora era chiaro che qualcosa non stava andando.

In un nuovo appuntamento con la sua newsletter, Marc Guggenheim ha detto la sua sulla complessa vicenda produttiva della serie. Guggenheim, lo ricordiamo, è stato il co-creatore di Arrow e inizialmente doveva scrivere e produrre la serie su Lanterna Verde assieme al suo storico produttore Greg Berlanti, ma aveva abbandonato il progetto già da qualche tempo. Ora che anche lo showrunner Seth Grahame-Smith e altri sceneggiatori hanno lasciato la serie, Berlanti ha detto la sua:

Come fa notare l’articolo, a parte aver co-sceneggiato quello che sarebbe stato il finale di stagione non avevo avuto molto a che fare con la serie nell’ultimo anno o giù di lì. Tuttavia, le mie sensazioni su questi sviluppi (o, immagino, su questo ri-sviluppo) sono… complesse. Ma provo solo rispetto per gli sceneggiatori Elizabeth Hunter, Sara Saedi, Pornsak Pichetshote, Juan Carlos Fernandez, Geoff Johns, Lamont Magee, Kirsten Pierre e Jabari McDonald. Io e lo showrunner Seth Grahame-Smith avevamo messo insieme un team di splendidi sceneggiatori ed esseri umani, le cui voci erano molteplici e diverse come sarebbe stata la stessa serie. Sebbene questa nuova versione di Lanterna Verde non uscirà dall’orbita, sarò sempre grato del fatto che queste persone siano entrate nella mia.

Ricordiamo che Guggenheim fu, assieme a Berlanti, tra gli sceneggiatori del film di Lanterna Verde, anche se si occupò di una bozza della sceneggiatura che poi venne pesantemente rimaneggiata.

La nuova versione della serie sarà incentrata su John Stewart, prima versione del personaggio apparsa nei primi anni settanta, e sebbene continuerà a essere prodotta dalla Berlanti Productions di Berlanti verrà messa sotto la supervisione di Casey Bloys di HBO e Channing Dungey di Warner Bros. TV, con particolare attenzione alla gestione del budget.