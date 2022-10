Quello che si intuiva da tempo sta avvenendo davvero: la serie tv su Green Lantern sviluppata per HBO Max da Greg Berlanti è in fase di riscrittura totale.

L’Hollywood Reporter, all’indomani dell’annuncio della nascita dei DC Studios guidati da Peter Safran e James Gunn (che prendono le redini della defunta DC Films guidata da Walter Hamada), spiega che come parte della riorganizzazione creativa del DC Universe il progetto non è stato messo da parte, ma verrà ripensato daccapo per ridurne il budget.

Nella versione precedente, che si dice sarebbe costata almeno 120 milioni di dollari, la serie era incentrata su Guy Gardner e Alan Scott, e vedeva nel cast Finn Wittrock e Jeremy Irvine nei panni delle Lanterne Verdi. Seth Grahame-Smith, sceneggiatore e showrunner, aveva già scritto tutti e otto gli episodi della prima stagione, ma ora ha lasciato la serie e i suoi script verranno messi da parte.

La nuova versione sarà incentrata invece su John Stewart, prima versione del personaggio apparsa nei primi anni settanta, e sebbene continuerà a essere prodotta dalla Berlanti Productions di Berlanti (che aveva descritto il progetto fin dall’inizio come “la serie DC più colossale di sempre”), verrà messa sotto la supervisione di Casey Bloys di HBO e Channing Dungey di Warner Bros. TV, con particolare attenzione alla gestione del budget. Ci vorrà tempo prima che si parli nuovamente di riprese – inizialmente, gli episodi dovevano essere girati nel 2021.