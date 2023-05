Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Gremlins: Secrets of the Mogwai, la serie animata prodotta per la piattaforma Max, ha svelato le origini di Gizmo.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sugli episodi!

Nelle puntate si mostra la casa dei Mogwai, la Valle di Giada. Il coraggio di Gizmo lo porta però a essere rapito da un’aquila che ha attaccato il suo villaggio situato nell’area paradisiaca. Il simpatico personaggio viene poi intrappolato dagli esseri umani e viene usato come attrazione per un circo.

Gizmo si trova poi a vivere un’incredibile avventura nel tentativo di tornare a casa.

La serie racconterà la storia di Sam Wing, il futuro proprietario del negozio mostrato nel film del 1984, che negli anni ’20 incontra un Mogwai chiamato Gizmo e, insieme a una ladra teenager chiamata Elle, intraprende un viaggio attraverso la Cina per riportare Gizmo alla sua famiglia. La serie è prodotta da Amblin Television e Warner Bros Animation.

Tra le guest star della serie animata ci sono Sandra Oh, Zach Galligan, Randall Park, George Takei e Bowen Yang. Tra gli attori già coinvolti spazio poi a Ming-Na Wen, James Hong, BD Wong e Izaac Wang.

Che ne pensate della storia delle origini di Gizmo raccontata in Gremlins: Secrets of the Mogwai?

Fonte: ScreenRant