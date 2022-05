HBO Max ha svelato ulteriori dettagli sulle voci per la serie animata, il progetto è destinato alla piattaforma di streaming entro la fine di quest’anno.

Tra le voci scelte per la serie troveremo Ming-Na Wen, James Hong, BD Wong e Izaac Wang, di seguito la descrizione dei quattro personaggi:

Fong Wing (doppiata da Ming-Na Wen) – Fong Wing è la madre di Sam e una dottoressa specializzata in medicina cinese. È piena di risorse, astuta, divertente e ferocemente protettiva nei confronti della sua famiglia, persino del padre spesso problematico. Farà qualsiasi cosa per aiutare e proteggere suo figlio.

Nonno (doppiato da James Hong) – Uno spirito libero e autoproclamato esperto di mito e magia cinesi, il nonno è l’anziano della famiglia Wing. Afferma di aver viaggiato per il mondo in grandi avventure, ma nessuno gli ha mai creduto davvero… fino ad ora. Lui solo conosce il vero potere (e i segreti) dei Mogwai e l’importanza di proteggerli.

Hon Wing (doppiato da BD Wong) – Hon Wing è il padre di Sam e la roccia della famiglia. Non ha mai creduto ai racconti di magia e avventura di suo suocero. Ma quando lui e Fong si separano da Sam, si rende conto che il mondo è più strano di quanto pensasse e che dovrà diventare più coraggioso per riunire la sua famiglia.

Sam Wing (doppiato da Izaac Wang) – Sam Wing è un ingenuo ragazzino di 10 anni che un giorno diventerà Mr. Wing, il misterioso negoziante e custode di Gizmo nei film originali di Gremlins. Il giovane Sam vive con la sua famiglia nel minuscolo appartamento dietro il loro negozio di medicinali in difficoltà. Protetto e cauto, Sam sarà catapultato nell’avventura migliore della sua vita quando promette a suo nonno che riporterà Gizmo a casa.

Meet the Wing family from the upcoming GREMLINS: SECRETS OF THE MOGWAI series! Our star studded cast includes: James Hong as Grandpa, Ming-Na Wen as Fong Wing, BD Wong as Hon Wing, and Izaac Wang Sam Wing.#GremlinsSecretsOfTheMogwai #CartoonNetwork #HBOMax #AmblinTelevision pic.twitter.com/CMNw0KRhiz — Amblin (@amblin) May 16, 2022

Cosa ne pensate del cast di voci per Gremlins: Secrets of the Mogwai? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite,sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book