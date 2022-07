Nella stagione 19 di Grey’s Anatomy ci saranno anche due nuovi arrivi nel cast: Adelaide Kane e Harry Shum Jr.

La star di Reign avrà la parte di Jules Millin, una tirocinante del primo anno di chirurgia che è stata cresciuta da degli artisti che facevano uso di sostanze stupefacenti e hippies, e in qualche modo diventata l’unica adulta della famiglia. La ragazza ha sempre dovuto prendersi cura di se stessa e dei genitori e Jules ha quindi un comportamento piuttosto autoritario, anche se il suo cuore è sempre nel giusto. La giovane non ha paura di andare contro le regole per salvare una vita, ma alle volte questo la mette nei guai.

Shum, conosciuto dal pubblico televisivo grazie alla serie Glee, sarà invece Daniel “Blue” Kwan, descritto come intelligente, impaziente e brillante. Il giovane è generoso ma incredibilmente competitivo, dotato naturalmente e abituato a vincere in ogni situazione. Una crisi in famiglia ha interferito con la sua carriera e ora ha molto da dimostrare. Daniel, infatti, ha qualche anno in più rispetto ai suoi colleghi.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono anche Midori Francis, Alexis Floyd e Niko Terho.

Fonte: Deadline, TVLine