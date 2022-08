Ellen Pompeo ha deciso di diminuire la propria presenza negli episodi della stagione 19 di Grey’s Anatomy per dedicarsi alle riprese di Orphan, una miniserie di Hulu di cui sarà la protagonista.

I fan del medical drama, le cui riprese stanno per ricominciare, potranno sapere fin da ora che l’interprete di Meredith apparirà in otto puntate e continuerà a essere la voce narrante di tutti gli episodi. Ellen, tuttavia, darà precedenza alla realizzazione del progetto tratto dalla storia vera di Natalia Grace, nata in Ucraina, e dei suoi genitori adottivi che sostengono fosse una sociopatica adulta che fingeva di essere una ragazzina.

Ellen ha lavorato ogni anno per realizzare circa 25 puntate di Grey’s Anatomy ogni stagione, per un totale di 400, e ha progressivamente diminuito il proprio impegno negli ultimi anni in modo da poter dedicarsi ad altri progetti come attrice e produttrice.

La diciannovesima stagione dovrebbe essere composta da 22 episodi, tuttavia non è ancora stato deciso se il longevo show targato ABC arriverà al suo epilogo. Shonda Rhimes, creatrice della storia, ha già anticipato che il franchise dovrebbe essere destinato a concludersi con l’uscita di scena della sua protagonista, pur non escludendo la realizzazione di ulteriori spinoff.

Ellen Pompeo aveva già anticipato che era interessata a iniziare nuovi capitoli della sua carriera occupandosi del podcast Tell Me with Ellen Pompeo e valutando la possibilità di recitare in altri progetti destinati alle piattaforme di streaming.

