In onda dal 6 settembre 2005 su FOX Life.

Nell’episodio 7 della stagione 19 di Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo dirà (temporaneamente) addio ai suoi fan mostrando Meredith Grrey mentre lascia l’ospedale di Seattle dove è ambientata la serie e ora alcune foto anticipano gli emozionanti momenti.

La protagonista, presente nello show fin dal primo episodio andato in onda su ABC nel 2005, sarà al centro della puntata in onda sugli schermi americani giovedì 23 febbraio, intitolata I’ll Follow The Sun.

Ecco le immagini:

Nell’episodio Meredith trascorrerà del tempo con gli altri dottori del Grey Sloan, vivendo delle emozioni molto intense mentre l’inizio del nuovo capitolo della sua vita viene celebrato da chi le sta accanto.

Ellen Pompeo continuerà a essere la voce narrante e produttrice della serire ideata da Shonda Rhimes, per ora non ancora ufficialmente confermata per la ventesima stagione.

Dopo l’uscita di scena dell’attrice, solo Chandra Wilson e James Pickens Jr, interpreti di Miranda Bailey e Richard Webber, saranno i membri del cast presenti fin dalle prime puntate del medical drama.

Che ne pensate delle nuove foto dell’addio di Ellen Pompeo a Grey’s Anatomy? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ScreenRant